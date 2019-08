LES POURSUITES ALICE AU MOULIN ROUGE

Trois poursuites Robert Juliat Alice 600 W LED ont rejoint la revue Féerie, spectacle qui tient l’affiche depuis dix-neuf ans, avec 60 artistes et 1 000 costumes. Les deux représentations par soir, sept jours sur sept, attirent 600 000 spectateurs par an. Les poursuites Alice ont été choisies pour leur consommation réduite, la qualité du faisceau et la température de couleur. Elles ont aussi gagné en confort d’utilisation, ce modèle LED dégageant beaucoup moins de chaleur que les anciens. L’année 2019 est faste pour le Moulin Rouge et pour Robert Juliat, qui fêtent respectivement leurs 130 et 100 ans. On peut être centenaire et s’inscrire dans la modernité grâce aux nouvelles technologies. ■