Situé à Penha, au Brésil, Beto Carrero World est le plus grand parc à thème d’Amérique du Sud. Parmi ses attractions, on trouve le spectacle de cirque Madagascar, sur le thème du troisième film pour enfants Madagascar. Plus de 30 artistes travaillent à la création de ce spectacle sur un fond de 120 m2 d’écrans LED. Avec un spectacle d’une telle ampleur et d’une telle vivacité, il était nécessaire de disposer de puissantes poursuites pour mettre en valeur et délimiter suffisamment les incroyables artistes et leurs numéros. Deux modèles Arthur 1014 ont été fournis au site par Lighting Bits LTDA, le distributeur de Robert Juliat pour le Brésil.