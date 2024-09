Obsidian Control Systems présente une gamme complète de produits de distribution de données de la série Netron, conçue pour les intégrateurs de systèmes et les installations fixes. Ces produits privilégient la fiabilité et la performance, et comme tous les produits Netron, ils excellent dans la gestion de systèmes d’éclairage complexes en réseau.

La série d’intégration a été créée pour s’intégrer parfaitement à la plateforme Onyx, tout en étant compatible avec les systèmes de contrôle d’éclairage de tous les autres fabricants, ce qui en fait une solution universelle pour une multitude d’installations.