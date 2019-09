LES PROJECTEURS CLAY PAKY SUR LA FINALE DU TOP 14

Le duo Bigflo et Oli a clôturé la finale du Top 14 de la Ligue nationale de rugby avec un concert le 15 juin, au Stade de France. Le concepteur lumière, Damien Dufaitre, a utilisé les Sharpy Plus, Sharpy et HY B-Eye K25, fournis par RégieTek. Il a positionné 19 K25 au bord de la pelouse au sol, en fond d’axe principal. « Leur puissance m’a permis alternativement soit de napper la pelouse d’aplats de couleurs, soit de jouer leurs puissants faisceaux serrés en fond pour déboucher les axes cam », explique Damien. Les Sharpy ont été choisis pour leurs faisceaux « vifs et précis ». En plaçant 32 Sharpy Plus sur le pourtour de la scène, il a pu « amener d’autres axes et faire flotter la scène sur la pelouse ».■