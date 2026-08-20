Pour ses 50 ans de carrière, Renaud s’est produit au Zénith de Paris lors de trois concerts réunissant une trentaine d’invités, dont Francis Cabrel, Hoshi ou encore Nicola Sirkis. La scénographie lumière, signée Jacques Rouveyrollis, intégrait des projecteurs ETC. Douze GigaPix étaient installés derrière l’écran vidéo, tandis que deux Halcyon Titanium étaient utilisés pour les entrées des artistes. Plusieurs invités, dont Olivia Ruiz, Jean-Louis Aubert, Mentissa et Youssef Swatt’s, sont intervenus sur scène au cours de ces concerts.