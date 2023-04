Les quais de Rouen en lumière

Depuis novembre 2021, les quais de Rouen ont été mis en lumière pour créer un éclairage global pertinent sur l’ensemble du site afin de rendre l’endroit plus agréable, et proposer des scénarios en accord avec la saisonnalité et les événements.

En charge de l’installation, Citéos a fait appel à Eclipse Diffusion qui a choisi des projecteurs Prolights, avec 24 Mosaico XL qui inondent les quais grâce à leur source LED de 540 W, leur trichromie CMJ et leur roue de couleurs permettant de reproduire les teintes créées par les artistes du projet.

Intégrés sous les ponts, les 13 Mosaico Jr, plus compacts avec leur source LED de 70 W, projettent les créations visuelles des plasticiens via une série de gobos sur mesure.