Les Red Hot Chili Peppers avec Chauvet

Lors d’un concert des Red Hot Chili Peppers du Global Stadium Tour, aux État-Unis, les concepteurs ont présenté un spectacle panoramique de lumières et de vidéos. Le kit était composé de 68 COLORado PXL Bar 16 et 180 COLORado PXL Bar 8 de Chauvet Professional. Les COLORado PXL Bar 16 sont utilisés pour accentuer les trois murs vidéo avec un éclairage vers le haut depuis la scène et un éclairage vers le bas depuis le haut des structures, et pour définir les deux rangées de panneaux lumineux qui flanquent le mur vidéo central de chaque côté. Quatre projecteurs strobe/wash motorisés Color Strike M traversent la scène sous le mur vidéo central installé sur une structure incurvée. En étendant les images vidéo de l’arrière au « plafond », des looks 3D sont créés autour du groupe. ■