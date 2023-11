LES RENDEZ-VOUS DE L’ORIENTATION

Chaque année la Philharmonie de Paris organise des rendez-vous de l’orientation, des matinées de rencontres avec des professionnels, gratuites et sur inscription. Elles permettent aux participants d’échanger avec des professionnels sur les réalités de leurs activités, d’en connaître les spécificités, les contraintes et les enjeux afin de préciser leurs choix d’orientation. Lycéens, élèves de conservatoire, étudiants et professionnels en reconversion ou recherche d’évolution dialoguent en petits groupes, avec chacun des intervenants invités. Le 1er rendez-vous de la saison aura lieu le samedi 18 novembre de 10h à 13h et sera consacré à « La régie de spectacle : à tous les niveaux de formation, les collaborateurs indispensables des scènes ». Détails et inscriptions :

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/rencontre-professionnelle/26540-la-regie-de-spectacle?itemId=130115