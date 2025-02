Pour la mise en scène de Wozzeck à l’opéra de Lyon, l’éclairagiste Laurent Castaingt a fait appel aux projecteurs Rhapsodya. « Après avoir testé ces appareils dans les ateliers italiens de Clay Paky, nous avons pu les intégrer à cette création grâce au soutien de leur distributeur français, Dimatec, et de l’opéra de Lyon », explique-t-il. Il ajoute : « Le spectacle exigeait une précision presque chirurgicale dans l’espace, et les Rhapsodya ont répondu à toutes les attentes grâce à leur colorimétrie impeccable, leur fiabilité et leur grande facilité d’utilisation. »

Ce choix technique a sublimé la mise en scène signée Richard Brunel.