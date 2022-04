Les Robert Juliat Zep2 au Cadre Noir de Saumur

Le Cadre Noir de Saumur IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Équitation) a pris possession de projecteurs à LED Zep2 et de poursuites Robert Juliat à l’occasion de la réfection de l’éclairage scénique du grand manège. « Les 120 Fresnel Zep2 360LF2 sont répartis sur trois ponts et sur la structure du grand manège », précise Benoît Lemaire, régisseur du lieu. « Le pont central constitue une artère alternant projecteurs en blanc chaud et en blanc variable. Cela nous permet de créer des chemins de lumière pour les cavaliers et leurs montures. » Deux poursuites Super Korrigan ont été choisies pour renforcer les besoins du lieu et compléter les deux Super Korrigan déjà en service. ■