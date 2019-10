Ces analyseurs audio en version Dante et AES67 permettent de mesurer jusqu’à 32 canaux à 96 kHz et d’afficher les paramètres de niveaux et de loudness. Ils offrent une analyse du réseau pour identifier les problèmes, détectent les canaux et les noms sur le réseau Dante, et sont équipés de deux connexions réseau pour la compatibilité de redondance Dante. ■