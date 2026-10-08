Le meilleur de l’installation fixe selon Magnum

À l’issue d’une refonte effectuée l’été dernier, Magnum a doté plusieurs salles du Carrousel du Louvre de nombreuses innovations techniques dans tous les domaines : système de sonorisation d&b CCL12, structures, réseaux AV, régie, ponts motorisés avec suivi en temps réel des charges et nouvelles armoires électriques. Visite des lieux.

Le Carrousel du Louvre est un centre commercial parisien, aménagé sous le musée du Louvre et le jardin du Carrousel ; il comprend notamment la pyramide inversée d’Ieoh Ming Pei. Ouvert en 1993, il héberge des commerces, un studio-théâtre de la Comédie-Française, le grand amphithéâtre de l’École du Louvre et quatre salles conçues pour accueillir divers événements : en tout, 6 635 m² d’espaces modulables exploités par le gestionnaire de sites de congrès et d’expositions Viparis, filiale de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Île-de-France et du groupe privé Unibail-Rodamco-Westfield.

Sous la supervision technique de Magnum, trois espaces viennent de connaître une profonde remise à niveau technique, douze ans après la précédente installation mise en place lors de la reprise du contrat de prestation. Tout a été modernisé : son, lumières, réseaux AV, structures, moteurs… avec une idée initiale : proposer une configuration de base son et éclairages plug & play, suffisante pour les opérations simples. Et au-delà, apporter toute la souplesse possible pour ajouter du matériel et travailler sur mesure. Ce sont exclusivement des techniciens formés par Magnum qui exploitent ces installations techniques.

Notre article se concentre sur l’espace Le Nôtre, le plus abouti, puisqu’il a reçu sa nouvelle régie : 1 900 m², hauteur sous plafond 6,27 m, 500 à 1600 places de gradins rétractables, proscenium central si désiré.

L’espace Delorme (1 600 m²) en est un « clone », et reçoit exactement le même équipement, une nouvelle régie étant prévue pour cet été ; l’espace Gabriel, autonome mais pouvant servir d’extension au Delorme, est plus petit (750 m²). Quant à l’espace Soufflot (925 m²), son matériel lumières et sa régie ont été renouvelés. N’oublions pas le foyer d’accueil, avec mezzanine (530 + 780 m²), qui dispose de sa propre installation sonore d&b (cinq colonnes 24C, peintes dans la nuance du décor, plus un système 100 V) et s’interface avec les salles si désiré.