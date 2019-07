Les salons en questions

Notre sélection a été faite pour obtenir un panel représentatif des fabricants. Certains produisent du matériel haut de gamme, d’autres une majorité de produits dits MI, « Music Industry ». Géographiquement, nous avons souhaité couvrir un vaste territoire, en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et en Asie. Si, parmi les cinq marques non européennes sollicitées, seules deux ont souhaité se positionner, ce qui pourrait être interprété comme une forme d’ethnocentrisme, chez les Européens, seule une des marques, sur les cinq, n’a pas répondu. Cela nous donne donc six interlocuteurs, qui se sont prêtés avec enthousiasme et sérieux à notre enquête. Nous les en remercions vivement. Nous retrouverons successivement au fil de nos lignes L-Acoustics, marque française de solutions de sonorisation, Highlite, spécialiste néerlandais du matériel son et lumière, le fabricant audio, lumière, structure et pyrotechnie Work Pro/Equipson, installé en Espagne, la marque d’audio italienne RCF, le fournisseur de luminaires originaire des Etats-Unis Elation et, enfin, le fabricant audio Yamaha, dont le siège se situe au Japon. Les entretiens se sont déroulés séparément pour éviter toute influence, les réponses ont ensuite été regroupées par thème.

Quelle est aujourd’hui le rôle des salons professionnels ?

RCF : Les salons sont importants pour montrer les produits, les faire écouter. C’est aussi là que nous rencontrons nos clients et idéalement en séduisons de nouveaux. C’est aussi durant les salons que nous pouvons percevoir les évolutions du marché.

Elation : C’est en effet un moment important pour rencontrer et saluer nos clients, mais ce n’est plus un endroit pour lancer des produits.

Highlite : Je compléterais en disant que ce sont en fait de moins en moins des endroits pour faire du commerce. Le retour sur investissement est de ce fait plus difficile.