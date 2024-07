27 Skylos de Clay Paky ont été choisis pour les concerts de Michel Sardou à Paris Défense Arena les 16 et 17 mars 2024. La conception lumière a été imaginée par Jacques Rouveyrollis. Arthur Oudin, pupitreur sur ces deux dates, contrôlait les Skylos : « Dans cette salle, les focus sont à plusieurs dizaines de mètres. C’est une machine précise en repositionnement et rapide dans ses mouvements malgré sa taille et son poids. » Jacques Rouveyrollis a ajouté : « Nous avons choisi le Skylos pour habiller l’espace entre le public et la scène, afin de créer une dimension supplémentaire, en plaçant les projecteurs à longue distance. La fonction laser et les différentes formes de faisceaux proposés ont été exploitées. »