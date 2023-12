RCF présente les dernières versions mk3 de ses subwoofers amplifiés SUB 702-AS, 705-AS, 708-AS, 905-AS et 8003-AS, de 12” à 18”. Ils bénéficient d’un firmware amélioré et de la technologie Bass Motion Control de RCF pour une réponse des basses plus précise. La gamme SUB mk3 de RCF complète les systèmes de sonorisation pour les applications de son live et de DJing.