LES SUPERPOUVOIRS DE WAVES

SuperRack permet de gérer jusqu’à 128 canaux audio via plusieurs suites de plugins Waves avec une latence proche de zéro et offre des options de personnalisation sans fin qui permettent de personnaliser l’application selon votre propre processus de mixage. Il fonctionne sur un réseau SoundGrid Audio-over-Ethernet et traite l’audio sur un serveur DSP SoundGrid dédié, ce qui déplace le traitement du plugin de l’ordinateur hôte vers un serveur DSP externe afin d’augmenter le nombre de plugins et de réduire le temps de latence. SuperRack est une extension naturelle de la console de mixage, conçue dès le départ pour une installation rapide, le rappel sélectif des snapshots via un filtre à portée étendue. ■