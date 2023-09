Les systèmes laser Purelight désormais étanches

Les lasers Purelight de Laserworld sont désormais étanches (indice de protection IP54), parfaits pour les événements en plein air. Disponibles de 5 W à 50 W, ils offrent un faisceau de qualité et un balayage rapide pour des projections graphiques. Équipés de la carte mère ShowNET, ils proposent différents modes de fonctionnement et de contrôle ILDA autonomes. Grâce à une API, les logiciels de contrôle vidéo peuvent communiquer directement avec le laser. Les concepteurs d’éclairage peuvent utiliser DMX et ArtNet pour configurer la zone de projection et de sécurité via le pupitre d’éclairage, sans besoin d’un ordinateur supplémentaire.