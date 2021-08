LES T902 ET T904 ARRIVENT CHEZ POWERSOFT

Destinés au touring, les amplificateurs de la série T ajoutent le T902 à la famille. Avec deux canaux, 4 000 W dans 2 ohms, 3 200 W dans 4 ohms et 1 800 W dans 8 ohms, son importante tension de sortie et son courant de crête élevé lui permettent d’alimenter les subs exigeants. Le T904 dispose de quatre canaux délivrant 1 800 W sous 2 ohms, 2 000 W sous 4 ohms ou 1 600 W sous 8 ohms. Il est idéal pour les systèmes bi-amplifiés, les retours de scène et les petits subs. Les deux modèles disposent d’une DSP intégré et d’une entrée en Dante, de la surveillance en continu des impédances et d’un circuit de compensation de l’impédance des câbles. ■