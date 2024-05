Pour éclairer la Greenroom du festival, West Evénement a installé 10 Rogue RH1 Hybrid, 24 Rogue R2 Wash, et six Vesuvio II de Chauvet Professional. Disposés astucieusement, ils permettaient d’éclairer à la fois la scène et le public pour donner à ce dernier une expérience totalement immersive.