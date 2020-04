Les travaux d’Hercule

Détenu par Havas, le label HRCLS organise chaque trimestre un mini-festival qui met en valeur ses artistes et ses plus récentes productions. La dernière édition prenait place au siège de la société, entièrement transformée par Pompadour, prestataire attitré qui prend en charge l’intégralité de l’événement, dont le son, la lumière, ou encore la vidéo. Une lumière qui fait la belle part à Starway avec l’utilisation de quatre Aperta et deux Dino pour l’animation dynamique de l’événement, quatre Vega et deux Orion en décoration scénique, ainsi que 24 Boxkolor UHD Chrome pour la mise en lumière des espaces. ■