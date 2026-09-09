La révolution de l’IP

Vous vous souvenez du comparatif des washs 7 LEDs paru il y a quelques années dans ces mêmes colonnes ?

Depuis, le marché a bien évolué et l’IP65 s’est imposé. Nous avons donc décidé de relancer ce dossier avec une nouvelle fournée de lyres washs outdoor. Au programme : 10 références passées au crible pour vérifier si l’étanchéité se fait sans compromis. Première partie aujourd’hui avec les modèles à LEDs de 40 et 45 W.

La méthode

Nous allons suivre la même philosophie que le précédent comparatif, mais en apportant quelques évolutions dans les mesures. Voici les rubriques que nous avons retenues, et pourquoi.