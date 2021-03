L’ESPRITE FS ET ROBOSPOT AU CHÂTELET

Après une rénovation du théâtre et l’installation de 36 T1 Profile, l’équipe Lumière, dirigée par Bernard Maby (régis-seur lumière au théâtre du Châtelet), a complété ses équipements avec les Robe Esprite FS (version FollowSpot de l’Esprite) et le RoboSpot BaseStation pour le contrôle des projecteurs à distance, principalement utilisés pour de la poursuite en contre et en face. ■