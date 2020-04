A l’occasion d’une soirée d’entreprise organisée dans la grande salle des Caves Byrrh, à Thuir (Pyrénées-O rientales), Dimension Events, située près de Perpignan, a équipé le lieu de son et lumière avec plusieurs projecteurs à LEDs blanches Esprite. Des jeux de lumière et des projections ont éclairé l’espace et habillé les grandes cuves, vieilles de plus d’un siècle. ■