L’ESPRIT(E) OUVERT

MVision et Eurosono ont récemment utilisé l’Esprite de Robe Lighting sur deux prestations : À l’occasion des 20 ans du F&K Bistroclub, à Lyon, où la société Tech and Live, du groupe Eurosono, a fourni et équipé l’espace pour une grande soirée électro, mise en lumière par Greg Valla. Et pour le lancement de la nouvelle gamme Skoda, dont la conception lumière a été réalisée par l’éclairagiste Nicolas Valette (4Eleven), l’événement était organisé par Hopscotch et le matériel a été fourni par MVision. L’éclairage nécessitait une machine avec un IRC élevé avec un flux lumineux assez puissant pour une lumière de captation et une mise en lumière de véhicules, avec des couteaux qui restent droits malgré une grande ouverture de zoom. Egalement, afin de clarifier une mention faite dans notre précédent numéro dans le test de l’Esprite, l’ensemble des produits Robe est fabriqué en République Tchèque. ■