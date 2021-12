L’Esprite sur la tournée de Voulzy

Laurent Voulzy sillonne les routes de France avec une série de concerts dans les églises et les cathédrales. La conception lumière est signée John Artonne, qui entame ici sa 1re tournée en tant que concepteur lumière et pupitreur. Le matériel lumière, fourni par Mag Scène, entraîne une implantation qui varie en fonction des lieux et de la surface de projection. Composé de spots à LEDs, le kit contient en partie huit Robe Esprite, tous équipés de la source interchangeable Transferable Engine. Positionnés les uns à côté des autres, derrière la scène, ils créent de la volumétrie et du faisceau en mode concert, et projettent des gobos et des formes sur les murs du fond et pour sublimer les lignes architecturales. ■