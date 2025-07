Les lests en béton armé Prolyte sont conçus pour supporter de lourdes charges tout en offrant une grande résistance aux chocs. Leur conception modulaire permet d’assembler un bloc unique, quelle que soit sa taille ou son poids, grâce à des connecteurs adaptés aux configurations horizontales et verticales. Compacts et empilables (800 x 800 x 40 cm pour 500 kg, 1 200 x 1 200 x 40 cm pour 1 250 kg), ils se transportent facilement. La manutention est simplifiée par un point de suspension central et une ouverture compatible avec un chariot élévateur. Les axes réglables avec une large surface de contact garantissent une stabilité optimale, même sur des sols irréguliers.