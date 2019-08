L’EUROVISION AVEC CLAY PAKY, ROBE ET AYRTON

L’événement est traditionnellement l’occasion d’une débauche de matériel. L’édition 2019 n’a pas dérogé à l’habitude, mais le vrai coup de fraîcheur est venu du design, signé cette année Ronen Najar et Dakar Azulay, des régionaux de l’étape israélienne. 406 produits Clay Paky, incluant des Axcor 600 et des Sharpy Plus, des Sharpy Wash et des Scenius Unico, ont cotoyé quelque 300 luminaires Robe, un mélange de BMFL WashBeam, BMFL Spot et MegaPointe. Ayrton a fourni 700 projecteurs LED, en particulier des MagicBlade, qui ont permis de tracer les formes géométriques structurant le design lumière et évoquant les 12 tribus d’Israël. La commande de la lumière a nécessité le contrôle de 71 000 paramètres. ■