Cette année, le concours de la chanson de Malmö a fait l’objet d’une conception par le designer lumière Fredrik Stormby, qui a disposé 524 COLORado PXL Bar 16 Chauvet Professional aux quatre coins du plateau sur trois niveaux différents, accentuant les contours du décor, du sol au plafond, et créant un éclairage en contre pour les numéros. Acquis auprès du distributeur suédois Interlite et fourni par NicLen Dry Hire par l’intermédiaire de Creative Technologies, les PXL Bar 16 ont été choisis en raison de leur taille, de leur efficacité énergétique et de leur rendement. D’après le DT Ola Melzig, « il y en avait presque partout ! ».