Levage mobile #3

3E PARTIE

Les scènes mobiles

Description

Conception

Glossaire

Mise en place et entretien

Normes et obligations

Sujets du troisième volet de notre dossier levage, les scènes mobiles sont sans conteste les plus imposantes structures scéniques à mettre en place pour assurer une activité extérieure. Ce sont elles qui assurent le support des clusters d’enceintes, le plancher des artistes, les accroches lumière, le backline, la régie retour et tout ce que l’on peut imaginer comme accessoires, câblage, accroche, instruments de musique… Evidemment, les contraintes actuelles ne permettent plus une installation de la scène étalée sur plusieurs jours et il existe depuis longtemps maintenant des méthodes pour accélérer le processus : les scènes dépliables.

ZOOM SUR…

Nous avons la chance de disposer en France de certains des fabricants les plus respectés dans le domaine de la structure. Nous sommes allés rencontrer pour ce chapitre une de ces sociétés, qui conçoit et fabrique des scènes mobiles depuis de nombreuses années : Europodium. Qui de mieux placé qu’un spécialiste dans le domaine pour répondre à nos interrogations sur tout ce qui a trait aux contraintes, normes, obligations, conceptions… C’est Koffi Atitso qui se prête au jeu et accepte de nous éclairer.

Clairement, une scène mobile, c’est avant tout, et pour les plus grands modèles, près de cinquante tonnes d’acier, d’aluminium et de bois déplacés par route, acheminés par un tracteur sur le lieu du spectacle. Jusqu’à 500 kg/m² sur le plancher ! Une ouverture de scène de près de 16 m, plus de vingt points d’accroche de 500 kg chacun et plus de 250 m² de surface plancher. Un vrai défi à déployer dans un environnement pas forcément adapté. Bien souvent, c’est une pâture, un champ ou un terrain vague, loin de tout pour éviter au voisinage le trop plein de nuisances et accueillir un maximum de monde. Le terrain est rarement bien plat et le premier travail à effectuer sur place est de placer la remorque avec le plus de stabilité possible.