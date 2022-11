Lewitt Beatkit et Beatkit Pro

Le Beatkit comprend quatre micros pour batterie, développés avec des capsules dynamiques et à condensateur. Le micro grosse caisse DTP 340 REX propose deux presets d’égalisation, le micro caisse claire MTP 440 DM, et deux overheads LCT 040 Match. Le Beatkit Pro comprend sept micros de batterie haut de gamme destinées aux configurations professionnelles. Il est livré dans une valise de transport pouvant contenir tous les microphones, supports, pinces et bonnettes inclus. Vous y trouverez un microphone grosse caisse DTP 640 REX avec deux capsules, dynamique et à condensateur, un micro caisse claire MTP 440 DM, trois microphones DTP 340 TT pour tom à directivité supercardioïde et deux overheads LCT 140 AIR. ■