Cette interface audio offre des fonctionnalités avancées dans un format intuitif. Dotée d’une surface tactile, elle permet un contrôle des niveaux et des fonctions de mute pour chaque entrée et sortie.

Le préampli micro offre jusqu’à 72 dB de gain sans besoin de booster le signal, tandis que ses outils de traitement audio tels que Clipguard, Denoiser et Compresseur garantissent une qualité sonore optimale pour la musique, les podcasts et le streaming.

Avec des entrées polyvalentes pour micros et instruments, des sorties casque adaptées et une fonction loopback pour capturer le son lu par l’ordinateur, Connect 2 est livré avec un logiciel complet et des licences pour Steinberg Cubase LE et Steinberg Cubasis LE, pour une utilisation sur Mac, PC et iOS.