Cette mise à jour, gratuite pour les utilisateurs existants, apporte plusieurs améliorations et fonctionnalités.

Space Replicator permet désormais d’adapter l’expérience d’écoute grâce à une acoustique de pièce réglable, un égaliseur et d’autres paramètres. La mise à jour comprend également un studio de mix conçu selon les normes de l’European Broadcasting Union (EBU), un espace d’analyse et des simulations de casques supplémentaires, dont des modèles de casques de mixage courants. Une version Standalone est également incluse.

Space Replicator Essential évolue également avec l’ajout de profils binauraux personnalisés. Cette version est incluse avec les interfaces audio CONNECT 2 et CONNECT.