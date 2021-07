Lewitt LCT 140 AIR stereo pair

Depuis l’émergence des propositions asiatiques, l’offre en microphones de prise de son est devenue pléthorique. La marque Lewitt a été créée en 2009 et s’ajoute à ce concert. Implantée à Vienne, en Autriche, Lewitt propose plus d’une vingtaine de références de capteurs. Derrière les modèles large membrane tels que les LCT 440 ou 240, on pourra facilement percevoir l’inspiration de références AKG historiques, tant dans les choix technologiques que dans celui d’une esthétique anguleuse identifiable au premier regard. Rien de surprenant là dedans, les créateurs de Lewitt sont pour la plupart issus des rangs du célèbre fabricant de micros, lui aussi autrichien. Nous verrons dans ces choix un hommage.

Mais ces sept modèles, à l’inspiration assumée, ne se contentent pas d’être de simples déclinaisons au tarif attractif. On perçoit chez Lewitt une réelle volonté de marier la tradition et des inspirations technologiques innovantes. Cela donne des références au bruit propre inférieur au seuil de perception de l’oreille, des modèles à double sortie pour un choix de directivité en postproduction ou encore des solutions de télécommande des micros à distance. Lewitt propose également huit micros dynamiques destinés à la voix, aux instruments, aux reportages… Là aussi, on retrouve un air de famille autrichien, mais l’originalité est aussi de mise, avec par exemple un modèle à double capsule pour les instruments graves.

Troisième catégorie, celle qui regroupe les trois modèles de micros « bâtons » à petite membrane. Le compact LCT 040, le haut de gamme LCT 340, avec ses deux directivités commutables, ainsi que le polyvalent LCT 140 Air, que nous présentons dans ce test sous la forme d’un kit de deux micros appariés.

PRISE EN MAIN

Le kit est rangé dans une boîte en carton équipée d’une mousse prédécoupée dans laquelle prennent place les micros, les bonnettes et les pinces articulées. On trouve aussi une robuste pochette en simili cuir qui présente la particularité de contenir un double compartiment intérieur, séparé par une pièce de tissu rembourrée. Une excellente idée pour éviter que les corps métalliques des micros ne s’entrechoquent pendant le transport et que leur état de surface ne se dégrade.