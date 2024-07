LEWITT propose une nouvelle version de son LCT 240 PRO. Le LCT 240 PRO Vocal Set est livré avec une suspension pour protéger votre signal des vibrations et un filtre anti-pop qui protège votre capsule des plosives lors de l’enregistrement de voix. Contrairement aux solutions plus encombrantes, le filtre anti-pop se fixe à la suspension grâce à un système magnétique et ne couvre pas votre visage lorsque vous êtes devant une caméra ou que vous enregistrez des voix.

Pour rappel, Le LCT 240 PRO est équipé d’une capsule à condensateur cardioïde pour capturer le son sans les bruits environnants grâce à l’efficacité de la réjection arrière.

Il conviendra pour l’enregistrement en studio et en home-studio.

Contenu de la boite :

LCT 240 PRO – Microphone à condensateur

LCT 40 SH – Suspension

LCT 50 PSx – Filtre anti-pop magnétique

LCT 44 Wx – bonnette anti-vent

DTP 40 Lb – Housse de transport