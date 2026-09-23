Le LEWITT LW6 est un casque de studio sans fil fermé destiné au mixage, au mastering, au monitoring et à l’écoute critique. Il utilise la technologie RealSound de LEWITT pour transmettre un signal PCM non compressé avec une latence annoncée de 5,8 ms. L’émetteur ultra-large bande offre une portée jusqu’à 5 m et permet d’utiliser simultanément jusqu’à deux LW6 dans une même pièce.

Le casque peut également fonctionner en analogique, en USB-C et en Bluetooth. L’émetteur RealSound se connecte à une sortie casque ou niveau ligne, ainsi qu’en USB-C. Le DSP accessible depuis l’application pour ordinateur et smartphone propose notamment des profils d’égalisation personnalisés, des moniteurs de studio virtuels, un Loudness Guard et des fonctions de monitoring avancées. Deux boutons peuvent être programmés via le logiciel. Les réglages sont ensuite enregistrés dans le casque et restent disponibles sans lancer l’application.

Le LW6 affiche une autonomie de 21 heures, avec jusqu’à trois heures supplémentaires après 15 minutes de charge. Il est livré avec une licence Space Replicator Essential, permettant notamment de travailler avec des environnements de monitoring virtuels. Les câbles et les oreillettes sont remplaçables.

Le casque utilise des transducteurs de 40 mm, présente une impédance de 32 ohms et pèse 358 g. Il est livré avec l’émetteur RealSound, deux câbles USB-C, deux câbles analogiques de 3,5 mm, deux adaptateurs jack 6,35 mm, un adaptateur USB-C vers USB-A, un adaptateur fileté pour l’émetteur et une pochette de transport.