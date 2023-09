Lewitt met à jour la Connect 6

Cette mise à jour majeure du Control Center (version 4.0.8) et du firmware (version 1.5.0) de la Connect 6 présente une optimisation de l’Autosetup avec plus d’options personnalisées, un lien stéréo pour les entrées micro/ligne, le redimensionnement fluide de la fenêtre pour l’adapter à toutes les tailles d’écran, un lien relatif entre les faders pour ajuster les niveaux sans modifier le mixage A/B, et des graphismes améliorés. Cette version comprend également des corrections de bugs ainsi que des améliorations.

Elle est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de la Connect 6