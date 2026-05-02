MTP 5 remplace les modèles MTP 250 DM et MTP 550 DM, après plusieurs années de développement. Cette version intègre une nouvelle membrane visant à améliorer la clarté et la présence, une réjection arrière retravaillée pour limiter le larsen et sa conception renforcée pour un usage sur scène et en tournée. Le MTP 5 est conçu pour des applications telles que le live, le chant, les discours, ainsi que d’autres usages adaptés aux microphones dynamiques, comme le streaming, le podcasting ou la prise de son d’instruments. Il est fourni avec une pince micro, un sac de transport et une bonnette anti-vent. Retrouvez le MTP 5 en test dans ce numéro !