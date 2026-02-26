LEWITT annonce le MTP 5, un microphone dynamique destiné au chant. Il remplace les modèles MTP 250 DM et MTP 550 DM, après plusieurs années de développement.

Ce modèle intègre :

Une nouvelle membrane visant à améliorer la clarté et la présence.

Une réjection arrière retravaillée pour limiter le larsen.

Une conception renforcée pour un usage sur scène et en tournée.

Le MTP 5 est conçu pour des applications telles que le live, le chant, les discours, ainsi que d’autres usages adaptés aux microphones dynamiques, comme le streaming, le podcasting ou la prise de son d’instruments.

Le MTP 5 Live Vocal Microphone est proposé au tarif indicatif de 109 € TTC (version standard) et 119 € TTC (version avec interrupteur on/off). Il est fourni avec une pince micro, un sac de transport et une bonnette anti-vent.

Le MTP 5 et le MTP 5S sont disponibles dès aujourd’hui chez les revendeurs en France.

Retrouvez prochainement le MTP 5 en test dans SONO Mag !