Lewitt MTP W950

Assurément, le MTP W950 n’est pas le seul micro-main à condensateur sur le marché. De grandes marques bien établies proposent un ou plusieurs modèles de ce genre. Cependant, malgré la diversité de l’offre, on entend encore souvent une critique essentielle de la part des sonorisateurs ou des artistes : les risques de larsen seraient plus importants avec les micros à condensateur qu’avec les dynamiques.

Face à cette remarque, fondée ou pas, Lewitt souhaite avant tout de simplifier la vie des ingés-son et des chanteurs. Le MTP W950 annonce une réjection d’au moins 90 % à toutes les fréquences !

Cette réjection correspond à l’atténuation que l’on peut constater dans le secteur angulaire de 120° à l’arrière du microphone.

Pour en arriver là, la marque a appliqué la même stratégie que pour le LCT1040 : prendre le temps d’étudier le micro dans les conditions réelles d’exploitation au contact des professionnels. L’étude sur le terrain s’est prolongée pendant quatre ans sur 30 festivals (soit 120 éditions). À noter que sur 1 432 fiches techniques, seulement cinq artistes possédaient leur propre micro ! Lewitt souhaite proposer un outil à l’artiste afin qu’il puisse travailler sa signature sonore, un outil capable de s’adapter facilement à toutes les situations, en usage filaire ou HF. En ces temps de crise sanitaire, le fait que chaque interprète garde son micro est aussi une manière de se protéger des infections car la question du nettoyage des micros qui passent de main en main reste sensible.

Le choix d’un électrostatique est dicté par la recherche de qualité qui rend l’expérience de chant agréable pour l’interprète. Ne pas avoir à forcer sa voix, reconnaître son timbre au naturel, bien s’entendre, sont des bienfaits que tous les chanteurs/chanteuses apprécient. Ne pas devoir rechercher des compensations par égalisation fait aussi gagner du temps à l’ingénieur du son.

Une création originale

Pour ce modèle, Lewitt a créé une nouvelle capsule de 1’’ de diamètre qui présente la particularité d’être bombée. La pression SPL max est de 141 dB.

Le responsable produit, Roman Jagl, pratique depuis plus de 20 ans la sonorisation de concert. En s’appuyant sur sa longue expérience, l’idée était de traiter les points faibles les plus fréquents des micros de scène et de les corriger à la conception. Le MTP W950 est un système modulaire que Roman a testé dans des salles de tailles diverses, en petit club comme sur les grandes scènes de festival.

Apporter des réponses astucieuses et pratiques aux problématiques du live est l’objectif de ce nouveau micro.

En dévissant la grille de protection de la capsule, on accède aux réglages disponibles, bien protégés de toute manipulation accidentelle.

Chose rare pour un micro chant de scène, on peut ajuster la directivité entre cardioïde et hyper cardioïde. Cela permettra de s’adapter au mieux aux diverses configurations.