Lewitt MTP W950

Le MTP W950 est un système de microphone modulaire doté d’une capsule 1’’ à condensateur. On retrouve habituellement cette technologie de capsule en studio, avec une réjection arrière de plus de 90 % sur l’ensemble de sa gamme de fréquences. La capsule peut déployer son potentiel sonore tout en étant insensible au larsen et en réduisant au minimum les bruits environnants, même sur les scènes bruyantes. Lewitt lance un appel aux bêta-testeurs, vous pouvez dès à présent vous inscrire au bêta-test. ■

