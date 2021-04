Lewitt renforce sa présence en France

La société Lewitt, basée à Vienne en Autriche, annonce un changement majeur dans son approche du marché français. Le fabricant est connu pour ses microphones, notamment la gamme LCT orientée studio, la gamme MTP pour la scène, les microphones dédiés batterie DTP ainsi que les gammes Broadcast et Conférence.

Lewitt renforce donc sa présence en France afin de se développer sur ce marché, faisant appel aux services de Bertrand Allaume, dont l’expérience des microphones et de la prise de son n’est plus à prouver. Il aura pour mission de développer la présence de la marque sur le territoire français en prenant en charge à la fois les aspects marketing et commerciaux. La création de contenus francophone autour de la marque ainsi que les relations avec les artistes nationaux feront également partis de ses attributions. Dès à présent, vous pouvez contacter Bertrand Allaume à l’adresse ventes@lewitt-audio.com

Plus d’information sur le site de Lewitt : www.lewitt-audio.com ■