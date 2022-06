L’hippodrome de Vichy-Bellerive en Nexo

Aujourd’hui dans sa 147e année d’existence, l’hippodrome entend renforcer sa position au cœur de la communauté locale avec un programme d’événements familiaux et caritatifs, d’expositions et de concerts. L’installation d’un nouveau système audio Nexo a fait partie du projet, participant à l’immersion du spectateur au cœur même des courses. Huit groupes de deux enceintes GEO M10 à 25° et une à 12° de dispersion traitent les zones devant les tribunes principales, avec des directivités horizontales à 120°. Sept enceintes point source P12 couvrent la foule dans les tribunes. L’amplification et le traitement sont assurés par des NXAMP4X2MK2 équipés de cartes réseau Dante. ■