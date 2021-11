l’Hippotizer V4+ MK2

Le fabricant de serveurs multimédias Green Hippo annonce Hippotizer V4+ MK2. Comprenant cinq nouvelles plates-formes hardware, dont le premier Hippotizer Mayon+ MK2. Ces systèmes prêts à l’emploi sont conçus pour répondre aux productions les plus exigeantes, avec jusqu’à 100 % de puissance de traitement en plus pour des performances génératives considérablement améliorées. Avec la possibilité de piloter jusqu’à 32 clips 4K, le matériel est optimisé pour une lecture générative, une visualisation fluide et des performances sans compromis sur le contrôle. La gamme offre des sorties standard DP1.2 ou HDMI 2.0 et une capture en direct HDMI 2.0 et s’intègre parfaitement à l’infrastructure 4K existante et future. ■