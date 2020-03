L’IA S’INVITE DANS LE SON

Audio Design Desk utilise des outils de création de contenus assistés par intelligence artificielle pour permettre aux cinéastes et monteurs de produire une bande son en un temps record grâce à une application audio livrée avec plus de 20 000 sons. Chaque son de la bibliothèque se voit attribuer des caractéristiques d’identification et comporte un point de synchronisation intégré. Dès qu’ils sont prévisualisés et choisis, ils se positionnent sur la timeline par rapport à la vidéo. Le message du concepteur est clair : permettre à n’importe qui de créer un paysage sonore de qualité cinéma (sic) en quelques secondes, l’outil devenant progressivement un « partenaire inspirant » qui apprendrait les goûts de ses utilisateurs ! ■