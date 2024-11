Liaison sans fil performante et économe

Avec plus de cinq milliards d’appareils dotés de cette technologie vendus chaque année, le Bluetooth est l’une des normes de connectivité sans fil les plus courantes au monde. Pour transmettre des données à courte portée, c’est un protocole sûr, économe en énergie, bon marché, et aussi largement répandu dans l’univers de l’événementiel professionnel.

Créée en 1994 par la société Ericsson, la technologie Bluetooth permet à deux appareils d’échanger des données de façon bidirectionnelle sans fil, sans avoir besoin d’infrastructure comme un routeur sans fil ou un point d’accès.

Elle fonctionne sur des fréquences UHF, dans la gamme 2,4 GHz, via 79 canaux séparés de 1 MHz entre 2,402 et 2,480 GHz. On utilise donc la bande ISM, disponible sans licence et en tout point du globe.

Un organisme de normalisation supervise le développement et la licence de la technologie. De nombreuses évolutions du Bluetooth ont vu le jour progressivement. Nous en sommes à la 5.4

Initialement appellation code du projet, le terme Bluetooth vient du nom du souverain viking du Xe siècle Harald Blåtand, dont le patronyme signifie « dent bleue »

ou « dent sombre », et qui est parvenu à unir les tribus danoises et la Norvège au sein d’un même royaume.

Cette technologie interopérable, c’est-à-dire indépendante des marques de matériel, est principalement utilisée pour connecter sans fil des périphériques à des téléphones mobiles ou des ordinateurs. Parmi les accessoires Bluetooth les plus courants, on peut citer les souris, les claviers, les haut-parleurs et les écouteurs. Dans les métiers de l’événementiel, de nombreux appareils disposent d’un port Bluetooth, pour transmettre des commandes ou des flux audio par exemple.

Le Bluetooth face à l’infrarouge et le Wi-Fi

La communication via infrarouge est gourmande en énergie, et implique que les dispositifs soient à vue. Bluetooth et Wi-Fi s’affranchissent de cette dernière contrainte, mais utilisent les mêmes bandes de fréquence. Un réseau peut donc brouiller ou perturber l’autre, en limitant son débit par exemple.

D’un point de vue de la consommation, le Bluetooth est très économe, en particulier dans sa déclinaison Bluetooth LE.

Comme cette JBL Eon One Compact, de nombreuses enceintes utilisées pour la sonorisation sont équipées d’un port Bluetooth pour les alimenter sans fil d’un flux audio.

Bluetooth et codecs audio

Différents codecs audio sont disponibles. Ils proposent des performances variables en termes de fréquence d’échantillonnage, de quantification et d’algorithmes de compression de données.

Le codec SBC pour Sub-Band Codec est la base embarquée sur de nombreux appareils audio grand public. Il y a une forte dégradation de la qualité audio mais il procure une connexion stable en milieu dense, au cœur d’une foule par exemple. La latence de la liaison peut atteindre 300 ms !

Le codec AAC pour Advanced Audio Coding est implanté dans les produits Apple. Il inclut une compression audio AAC, également choisie pour iTunes et Apple Music. Ce codec assurant un débit jusqu’à 250 kbps est comparable au codec aptX en termes de qualité.

Le MP3 est rarement utilisé en Bluetooth mais il se retrouve dans quelques appareils.

Les codecs AptX et AptX HD sont plus qualitatifs. Ils offrent une très bonne stabilité de connexion et une qualité audio PCM. L’AptX en qualité CD 16 bits 44,1 kHz, l’AptX HD en 24 bits 48 kHz, un format audio commun dans le live et l’événementiel. La latence de l’AptX reste proche de 150 ms, celle de l’AptX HD atteint 200 ms.