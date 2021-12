Librairie PROLIGHTS pour Vectorworks

Prolights a mis à disposition près de 200 symboles Vectorworks pour la plupart de ses luminaires, pinces et accessoires, et continuera à soutenir le développement de la bibliothèque. De plus, sa société sœur Protruss a publié une bibliothèque 3D avec plus de 650 symboles, y compris de la structure. Les symboles Protruss incluent toutes les propriétés des objets requis de Braceworks (un plugin Vectorworks) pour exécuter des rapports de calcul et de chargement statiques. La compatibilité des fichiers est annoncée entre Vectorworks, GDTF & MVR et Unreal Engine. Les fichiers peuvent être téléchargés gratuitement à partir des pages Web Prolights et Music & Lights. ■