DirectOut Technologies annonce l’ajout d’une licence « Tools » pour la prise en charge out-of-band du protocole NMOS sur ses plateformes audio modulaires Maven et Prodigy. Cette licence complète une gamme d’outils déjà étendue, incluant Input Managers, FastSRC Madi, Loudness, Ember+, OSC, SNMP, etc. DirectOut a repensé la modularité de ses plateformes, offrant deux licences système : Essential (composition à la carte) et Unlimited (incluant toutes les options actuelles et futures). Des fonctions de base comme la grille de canaux, le LTC Reader et la redondance d’horloge sont incluses, avec des options DSP et Tools supplémentaires.