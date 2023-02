Lieu branché à Marrakech

The Mix, club et restaurant chic situé dans la ville marocaine de Marrakech, est doté d’une cabine DJ au centre du restaurant. Smart AV, spécialiste du son, de la lumière et de la vidéo basé à Casablanca, a installé un système de sonorisation à même de diffuser de la musique de fond comme de la musique festive. En collaboration avec l’équipe du support d’ingénierie Nexo, un système point-source de la série Plus a été spécifié avec l’aide du logiciel NS-1, afin de prédire la couverture de la zone d’audience. Quatre enceintes P12 et quatre subs L15 ont été installés dans la salle principale, amplifiés par deux NXAMP4X1MK2. Le bar central est équipé de deux P8. ■