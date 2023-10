Liftket étend ses activités en France et en Espagne

Liftket Hoffmann GmbH reprend la société Action Lift de Mohamed Essabar en France et en Espagne. L’équipe d’Action Lift a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’événementiel et de l’industrie et est le distributeur exclusif de Liftket et Chainmaster en France et en Espagne. Mohamed Essabar continuera de gérer les opérations des deux filiales Liftket avec son équipe, renforçant ainsi la présence de la marque dans le secteur industriel et de Chainmaster dans le secteur du divertissement. Il veillera à la réussite des partenaires locaux de Movecat. Avec cette acquisition, Liftket pose un nouveau jalon en termes d’internationalisation.