LIFTKET étend ses activités en France et en Espagne

LIFTKET Hoffmann GmbH reprend la société Action Lift de Mohamed Essabar en France et en Espagne avec effet immédiat. L’équipe d’Action Lift a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’évènementiel et de l’industrie et est le distributeur exclusif de Liftket et Chainmaster en France et en Espagne depuis de nombreuses années.

Mohamed Essabar continuera à gérer les opérations des deux nouvelles filiales Liftket avec son équipe, renforçant ainsi la présence de la marque Liftket dans le secteur industriel et de Chainmaster dans le secteur du divertissement. En outre, il veillera à la réussite des partenaires locaux de Movecat.

Avec cette nouvelle acquisition, après Chainmaster en 2018, Movecat en 2019 et Hoystek en 2020, ainsi que l’établissement de sites supplémentaires au Canada, au Royaume-Uni et en Inde, Liftket pose un nouveau jalon en termes d’internationalisation.

« Mohamed et moi entretenons depuis de nombreuses années des relations dans le secteur du levage, fondées sur une grande confiance mutuelle. Dans le cadre de nos plans stratégiques et de cette relation de longue date, nous avons pu combiner nos compétences afin de réussir ensemble à l’avenir », déclare Jürgen Dlugi, CEO de Liftket Hoffmann GmbH.« Notre objectif est d’améliorer notre présence, notre service à la clientèle et la disponibilité des produits et des solutions dans la région », déclare Mohamed Essabar.